Governo interdita captura de espadarte e oferece apoios

O Ministério da Agricultura estabeleceu uma interditação, por 45 dias, da captura de espadarte. "Para mitigar os efeitos dessa interdição de captura, foi aberto um aviso, no âmbito do Mar 2030, com uma dotação de 1,26 milhões de euros, o qual visa apoiar os armadores de embarcações, que estejam licenciadas para a pesca dirigida ao espadarte, e respetiva tripulação", pode ler-se num comunicado do Ministério.A quota de espadarte tem vindo a mostrar-se insuficiente para rentabilizar a frota nacional com licença de pesca com quota individual. "O Governo português tem feito um esforço para manter a frota ativa através de diferentes mecanismos, entre os quais se destaca a troca de quotas com a administração espanhola", refere o comunicado.As espécies, cujas cotas são passíveis de troca com Espanha, são insuficientes para as quantidades de espadarte necessárias para as embarcações se manterem operacionais. Desta forma, para assegurar uma melhor gestão do recurso e da quota, o Ministério decidiu estabelecer uma interditação.As candidaturas devem ser apresentadas até 28 de agosto, através do Balcão dos Fundos.