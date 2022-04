Ministério da Defesa avança com plano de promoções nas Forças Armadas. 5779 militares abrangidos

O plano de promoções das Forças Armadas Portuguesas começará a ser executado nas próximas semanas, possibilitando a 5 779 mulheres e homens militares e militarizados dos diferentes ramos vejam atualizada a sua posição na carreira.A Ministra da Defesa Nacional, Helena Carreiras, felicita o Ministério das Finanças por um trabalho conjunto, que reflete a prioridade do Governo em priorizar as pessoas da Defesa Nacional, permitindo assim a retoma da normalidade do processo de promoções no Exército, na Força Aérea e na Marinha, segundo comunicado.O plano de promoções nas Forças Armadas irá abranger 2 815 militares do Exército, 1 683 da Força Aérea e 1 281 da Marinha.