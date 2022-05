Ministério da Educação alvo de ciberataque numa das plataformas

Uma das plataformas do Júri Nacional de Exames foi alvo de um acesso indevido.A informação é avançada esta quinta-feira pela CNN Portugal, mas ainda não foi validada peloO informático português conhecido por Zambrius terá conseguido entrar em algumas infraestruturas críticas do país, mas o Ministério da Educação garantiu que os dados relativos aos exames nacionais estão em segurança e não foram acedidos.De acordo com a PJ, citada pelo canal de televisão, pode apenas estar em causa uma área pública. A área em questão não tem "dados pessoais ou sensíveis" e a plataforma atacada "consta apenas informação pública", referiu a autoridade.