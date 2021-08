O Ministério da Educação anunciou um “rastreio à Covid-19 dirigido à comunidade escolar”, que começa já no início de setembro e se prolonga até outubro.Ao CM, o Ministério da Educação esclareceu que a testagem vai abranger escolas públicas e privadas. Os primeiros a serem testados são os professores e funcionários, seguidos dos alunos do Secundário, e depois os do 3º ciclo.