O Ministério da Educação anunciou um plano de combate ao bullying e ao ciberbullying cujo objetivo é erradicar o fenómeno e que define mecanismos de intervenção. Um deles é a criação de equipas compostas por responsáveis escolares, professores, diretores de turma, psicólogos e alunos.O objetivo, segundo o ME, é que "perante um caso concreto de bullying e/ou ciberbullying, os profissionais que integram essa equipa possam resolver o mais rapidamente possível".Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos Escolares, defende que "representantes das associações de pais e dos assistentes operacionais devem também integrar estas equipas".Mas o dirigente frisa que "muitas escolas já têm gabinetes de combate à indisciplina que lidam com o bullying". "No dia a dia, são os diretores e estas equipas, formadas por professores, que resolvem os casos", afirmou Filinto Lima, exemplificando: "Somos alertados muitas vezes pelos pais da vítima e falamos com os pais do agressor. Normalmente temos sucesso, mas caso isso não suceda vamos para outro patamar e comunicamos o caso à Escola Segura, à comissão de proteção de crianças e jovens ou, em casos mais graves, ao Ministério Público".Os diretores passam a ter também de reportar todos os casos ao ME através da plataforma SISE (Sistema de Informação de Segurança Escolar), para "monitorização do fenómeno".Há casos em que os encarregados de educação acusam as escolas de nada fazer. "O maior problema é o ciberbullying, que muitas vezes não nasce na escola. Mas a escola tem obrigação legal e moral de tentar resolver", afirmou o dirigente.O Ministério da Educação anunciou este sábado o ‘Plano de Prevenção e Combate ao Bullying e Ciberbullying’, mas o mesmo só depois das eleições chegará às escolas, a 20 de outubro, Dia Mundial de Combate ao Bullying.O plano prevê que "todas as turmas de todas as escolas" assinem, num ato simbólico, um compromisso designado ‘Turma Sem Bullying. Turma Sem Violência’, que inclui cláusulas "no sentido do respeito pelo outro".O ME diz que para capacitar as escolas "será promovida formação nos Centros de Formação de Associação de Escolas, bem como outras formações em plataformas e-learning".Foi criado um grupo de trabalho com elementos do ME para acompanhar o plano e apresentar relatório até julho de 2020.