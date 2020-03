Ministério da Educação desafia alunos a partilhar fotos a estudar em casa

O Ministério da Educação está a desafiar os alunos a partilhar nas redes sociais imagens suas a estudar nas novas "salas de aula improvisadas" nesta fase de Estado de Emergência provocado pela pandemia do coronavírus.

A ideia é criar um movimento que mobilize as famílias que de um dia para o outro se viram obrigadas a estudar e trabalhar em casa.

Nesta missão, o Ministério da Educação (ME) convidou Windoh, um youtuber famoso entre os mais novos, para deixar uns conselhos aos estudantes, tais como manter as rotinas e o contactos com os amigos da escola.