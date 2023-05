Ministério da Educação garante que problemas no júri de exames não vão afetar realização das provas de aferição

O Ministério da Educação garantiu esta segunda-feira que a realização das provas de aferição está assegurada e que se irá manter o calendário previsto, apesar de responsáveis pela classificação das provas terem posto o seu lugar à disposição.Na véspera do arranque das provas de aferição em formato digital e a cerca de um mês do início dos exames nacionais, vários responsáveis do Júri Nacional de Exames anunciaram que tinham posto o lugar à disposição.A informação começou a circular esta segunda-feira à tarde nas redes sociais e, questionado pela Lusa, o gabinete de imprensa do Ministério da Educação garantiu que "tem estado a acompanhar a situação das estruturas do Júri Nacional de Exames (JNE), estando envolvido na procura de soluções que venham a garantir o pleno funcionamento daquelas estruturas". "No quadro atual, a realização das provas de aferição encontra-se assegurada cumprindo-se a calendarização prevista", acrescentou a tutela.Entretanto, segundo a edição online do Diário de Notícias, já houve pedidos de demissão feitos por responsáveis pelos exames da zona Norte, Centro e Lisboa que representam 27 dos 35 agrupamentos de exames existentes no país.