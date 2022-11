“É uma mudança de paradigma na mobilidade interna. São criados mapas interconcelhios de docentes dos quadros e conselhos locais de diretores responsáveis pelo recrutamento, que é feito mediante análise dos perfis dos docentes e necessidades de cada agrupamento”, disse ao CM Júlia Azevedo, do Sindicato Independente de Professores e Educadores (SIPE).



O Ministério da Educação (ME) propôs esta sexta-feira aos sindicatos a criação de conselhos locais de diretores de escolas para recrutar professores dos quadros.“É uma mudança de paradigma na mobilidade interna. São criados mapas interconcelhios de docentes dos quadros e conselhos locais de diretores responsáveis pelo recrutamento, que é feito mediante análise dos perfis dos docentes e necessidades de cada agrupamento”, disse ao CM Júlia Azevedo, do Sindicato Independente de Professores e Educadores (SIPE).





Foi também proposto que os concursos gerais ocorram a cada cinco anos, em vez dos atuais quatro, o que o SIPE contesta. O ME revelou ainda que se “comprometeu com a Comissão Europeia para até 2024 passar a haver progressão salarial dos professores contratados, ficando em pé de igualdade com os do quadro”.



Leia também Autonomia para escolas escolherem professores afasta sindicatos e Ministério na primeira reunião

“Deixa de existir o critério da graduação profissional, o critério passa a ser o currículo dos professores”, acrescenta a dirigente, que promete oposição: “Não concordamos porque é mais burocrático e menos equitativo.” Segundo Júlia Azevedo, o ME revelou que as alterações ao modelo de recrutamento “só entram em vigor em 2024”.Foi também proposto que os concursos gerais ocorram a cada cinco anos, em vez dos atuais quatro, o que o SIPE contesta. O ME revelou ainda que se “comprometeu com a Comissão Europeia para até 2024 passar a haver progressão salarial dos professores contratados, ficando em pé de igualdade com os do quadro”.

Aposentam-se 2449 professores durante este ano

A Caixa Geral de Aposentações já revelou os últimos dados relativos às reformas de professores e educadores deste ano. As 293 saídas de dezembro constituem o valor mais elevado de 2022, ultrapassando as 278 de outubro. No total do ano, aposentaram-se 2449 docentes, o número mais alto em uma década e um dos mais elevados de sempre. Desde 2019 que o número de saídas tem vindo a aumentar consistentemente, agravando o problema da falta de docentes nas escolas.