Ministério da Educação reduz alunos nas aulas presenciais

Os alunos do 11º ano que não realizam exame este ano não vão ter aulas presenciais a partir de dia 18, esclareceu hoje o Ministério da Educação, depois de os diretores terem reclamado que não fazia sentido desperdiçar recursos escassos com as aulas destes estudantes. "Tendo surgido dúvidas sobre quais as disciplinas que se realizam presencialmente a partir de 18 de maio, em particular no 11.º ano, esclarece-se que: realizam-se presencialmente as disciplinas do secundário do ano em que se façam os exames respetivos. Assim, as disciplinas trienais apenas têm aulas presenciais no 12.º ano", afirmou hoje o ME em resposta a perguntas enviadas ontem pelo CM. Com esta decisão milhares de alunos do 11º ano já não vão afinal ter aulas.

Esta posição representa uma clara mudança de posição do ME, uma vez que nas instruções enviadas às escolas anteontem o teor era muito diferente. "Realizam-se presencialmente todas as aulas das disciplinas com oferta de exame nacional.

Os alunos frequentam estas disciplinas, independentemente de virem a realizar os respetivos exames", escreveu a Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares no documento enviado às escolas anteontem.

Já no esclarecimento de hoje, a tutela refere também que os alunos do 12º ano terão aulas presenciais nas disciplinas trienais "independentemente de cada um dos alunos nelas realizar exame". O ME acrescenta ainda que "o mesmo aplica-se às diferentes ofertas educativas de ensino secundário, com as devidas adaptações".