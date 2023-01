Mais de 78 milhões de mensagens (SMS) apenas para agendamento para vacinação de utentes elegíveis para a vacinação contra a Covid-19 foram enviadas nos últimos dois anos, indicou, este domingo, o Ministério da Saúde.





Os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde lembram que a primeira convocatória para a vacina contra a Covid-19, através de mensagens (SMS) do número 2424, foi enviada no dia 29 de janeiro de 2021. No período mais crítico da pandemia, a funcionalidade de agendamento foi sendo disponibilizada progressivamente às unidades de saúde do País, tornando-se a SMS do número 2424 a forma preferencial de convocatória para a vacinação.