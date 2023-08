A Administração Central do Sistema de Saúde fez publicar no Brasil um anúncio para cativar médicos brasileiros para centros de saúde em Portugal, oferecendo 2863 euros/mês ilíquidos e ‘casa de função’. O ministério manifesta-se “interessado em recrutar médicos para os cuidados de saúde primários”, noticia o ‘Público’, oferecendo-lhes contratos de três anos em centros de saúde das regiões de Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve.A carga horária será de 40 horas semanais, com possibilidade de concentrar a semana de trabalho em quatro dias e direito a 22 dias úteis de férias.