Ministério da Saúde reconhece atraso na contratação de vacinas

O ministro da Saúde reconheceu, esta quarta-feira, que houve atrasos na contratação de vacinas que obrigaram a uma gestão "mais prudente" dos ‘stocks’ nos centros de saúde, mas afirmou que já está garantido o normal abastecimento. A declaração de Manuel Pizarro na comissão parlamentar de Saúde foi contrariada pelo deputado do PSD Pedro Melo Lopes, que acusou o ministro de mentir, dizendo que tentou vacinar o filho num centro de saúde e não havia vacina do tétano.O momento de maior tensão levou o presidente da comissão a intervir, pedindo ao deputado para não falar fora da sua vez, e o próprio ministro a reagir, afirmando: "Nada no debate político autoriza a falta de educação." Na mesma audição, o governante afirmou que o aumento salarial dos médicos será "muito variável", ressalvando que o regime de dedicação plena e da tabela remuneratória ainda está a ser negociado com os sindicatos.O ministro respondia a uma questão do deputado do PSD Rui Cristina, com base numa notícia doque avançava que os médicos iam ter um aumento médio de 30%. Manuel Pizarro considerou também que as obras no bloco de partos do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, são "mesmo uma urgência" e não poderiam decorrer com o serviço a funcionar.Quanto à JMJ, o titular da pasta da Saúde disse estar tranquilo com o dispositivo montado. Já "sobre os problemas, vamos ver no dia a dia o que vai acontecer", disse, lembrando que as jornadas realizadas em outros países "correram bem".