Ministério "está a falhar redondamente" regresso às aulas, diz o psicólogo Eduardo Sá

O psicólogo Eduardo Sá considera que a escola deve ser um local de resgate para a infância e não uma "fábrica de produção de jovens tecnocratas de sucesso", destancando ainda a necessidade de as crianças precisarem de "voltar à vida".

Na entrevista dada esta sexta-feira ao diário 'i', tendo como pano de fundo o início de um novo ano escolar, o psicólogo considera que a crise provocada pela pandemia da Covid-19 é mais uma oportunidade para se mudar o sistema educativo.

E, acima de tudo, Eduardo Sá sublinha que é preciso afastar o lema "Vai Ficar Tudo Bem" e enfrentar antes o coronavírus com coragem, sem esconder a sua preocupação pelas expectativas e "regras opacas" a que as escolas irão estar sujeitas.

Realça, por isso, o papel dos decisores políticos, que acusa de terem sido demasiado paternalistas na gestão da pandemia, para afastar os medos que a Covid-19 provoca nos pais e nos filhos.

O confinamento caseiro a que a população foi obrigada, logo no início da crise pandémica no nosso país, teve, apesar de tudo, aspetos positivos. Destaca o papel dos pais na maior proximidade com os filhos, ao ponto de a sala de muitas famílias se ter transformado "numa espécie de open space (espaço aberto)".

O psicólogo vê, por isso, com alguma preocupação o regresso à escola de 2 milhões de crianças e jovens, e o fim do teletrabalho para outros tantos milhões de pais.

Contudo, são os espaços escolares para os mais pequenos, na sua opinião, onde vão revelar mais dificuldades, ao "exigirem protocolos que acho que não são aceitáveis e exequíveis".

Em termos de planeamento no regresso à escola, "acho que o Ministério da Educação (…), com todo o respeito pela equipa, está a falhar redondamente", afirma Eduardo Sá.

"A escola não pode ter a ideia de que o ano letivo vai começar em setembro", devido à discrepância de aprendizagens dos alunos, explica o também professor. "O sistema vai ter de ter a humildade de admitir que vai ter de começar em janeiro".