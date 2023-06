A falta de professores levou o Ministério da Educação (ME) a colocar um travão ao destacamento de docentes para outros serviços do Estado. As regras para concorrer à Mobilidade Estatutária, publicadas esta sexta-feira pelo Direção-Geral da Administração Escolar (DGAE), limitam a saída de professores que lecionam as disciplinas em que há mais carência. Em causa estão docentes das disciplinas de Informática, Português, Filosofia, Geografia, Física e Química (todas do 3.º ciclo e Secundário), e Matemática e Ciências da Natureza (do 2.º ciclo).A saída destes docentes para outros serviços só será autorizada se for “manifesta, em função da formação científica, a impossibilidade das atividades a desenvolver serem atribuídas a docente de outro grupo”, refere a nota informativa da DGAE. Em julho do ano passado, o ME também anunciou que iriam regressar às escolas 500 professores colocados noutros serviços públicos. Esta sexta-feira, 91 211 alunos fizeram a prova final do 9.º ano de Português. Já nos exames do secundário, o de Economia A foi realizado por 11 171 estudantes e o de Alemão por apenas 199.