O Ministério da Educação (ME) revelou esta quarta-feira que “pediu parecer jurídico à Procuradoria-Geral da República sobre a legalidade da forma de execução das greves dos professores em curso, convocadas pelo STOP e pelo SIPE”. A tutela “solicitou também parecer à JURISAPP”, um serviço do Estado com missão de prestar aconselhamento jurídico a membros do Governo.









Ver comentários