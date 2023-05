Ministério da Educação prepara sanções por inflação de notas nas escolas

O ministério da Educação está a preparar sanções para as escolas que inflacionem as notas dos alunos, anunciou, esta terça-feira, o ministro da Educação, João Costa."Estamos a realizar uma revisão do regime sancionatório aplicado às escolas", revelou o ministro durante a apresentação do InfoEscolas 2022.A decisão resulta da existência de notas inflacionados em alguns estabelecimentos de ensino.O InfoEscolas revela informação sobre a avaliação de desempenho de 1.175.000 alunos do ensino básico e secundário matriculados em cerca de cinco mil escolas.