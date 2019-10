Ministério Público abre inquérito crime à clínica que realizou ecografia a 'bebé sem rosto'

O Ministério Público abriu um inquérito crime para investigar o caso da clínica Ecosado (Setúbal), que realizou ecografias à mãe do bebé que nasceu com malformações graves e que afinal não tinha convenção com o Estado, informou esta quinta-feira a Procuradoria-Geral da República (PGR)."O Ministério Público determinou oficiosamente a instauração de um inquérito. O mesmo corre termos no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Setúbal", indicou a PGR à agência Lusa.Na véspera, a Ordem dos Médicos (OM) tinha pedido a intervenção do Ministério Público para averiguar aquele caso envolvendo a clínica Ecosado.O bastonário da OM, Miguel Guimarães, que esteve na quarta-feira reunido com responsáveis da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, indicou que há no caso da clínica Ecosado "matéria que é complicada e que merece intervenção do Ministério Público".A mãe do bebé que nasceu com malformações graves em Setúbal era seguida no centro de saúde e realizou as ecografias na Ecosado através de credenciais passadas pelo SNS, mas afinal a clínica não tinha qualquer convenção com o Estado.Por esclarecer está ainda a questão de como e a quem o SNS pagou por esses exames.Em declarações aos jornalistas na quarta-feira na Ordem dos Médicos, o bastonário reconheceu que a situação "pode configurar um crime".Segundo o bastonário, o Ministério Público já está a ser informado da situação através da Administração Regional de Saúde, que tem em curso um inquérito interno."Acho que esta investigação [da ARS] não vai ser suficiente e é importante a intervenção do Ministério Público", insistiu.Indicando na altura que desconhece os contornos da situação que envolvem a clínica Ecosado, o bastonário colocou a possibilidade de haver uma "clínica maior que esteja a fazer subcontratação com outras clínicas mais pequenas"."Se estiver a ser feito, isso é ilegal", advertiu