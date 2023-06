Contratos de 21 milhões de euros sem aval do Ministério da Saúde levam a buscas no Hospital de Guimarães

O Ministério Público (MP) está a fazer buscas no Hospital da Senhora da Oliveira, em Guimarães, e em mais de uma dezena de locais, por suspeitas de corrupção e outros crimes, revelou, esta terça-feira, a Procuradoria-Geral da República (PGR). Em causa estão contratos 21 milhões de euros.

Segundo uma nota publicada no 'site' da PGR, as buscas abrangem também outras instituições, como a Liga dos Amigos do Serviço de Cardiologia do Hospital da Senhora da Oliveira ou o Rotary Club de Guimarães, e empresas do setor de tecnologia médica. Além de Guimarães, as diligências acontecem ainda no Porto, em Lisboa, em Oeiras e na Amadora.

A investigação, que é liderada pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) e tem o apoio da Unidade Nacional Contra a Corrupção (UNCC) da Polícia Judiciária (PJ), está associada ao relatório da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) ao Hospital da Senhora da Oliveira, na sequência da criação da Unidade de Diagnóstico e Intervenção Cardiovascular.



Segundo comunicado da Polícia Judiciária, estão a ser investigados crimes de corrupção, participação económica em negócio e abuso de poder. "As diligências incidem sobre contratos celebrados pela Unidade Hospitalar em causa, entre 2015 e 2018, visando a instalação de uma Unidade de Diagnóstico e Intervenção Cardiológica (UDIC), sem a prévia e necessária autorização do Ministério da Saúde", pode ler-se no comunicado.



Segundo a PJ, há suspeitas de que a UDIC tenha sido financiada "por sociedades comerciais com interesses na área da saúde, as quais vieram posteriormente a celebrar contratos com a Unidade Hospitalar, no valor de aproximadamente 21.000.000 €, em condições bastante desfavoráveis para o erário público".