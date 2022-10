Ministério Público investiga maus-tratos de funcionária de lar na Guia

O Ministério Público (MP) está a investigar alegados casos de maus-tratos no Lar Nossa Senhora da Visitação, na Guia, Albufeira, ligado à Fundação António da Silva Leal. A situação, confirmada ao Correio da Manhã pelo MP, resultou de uma denúncia em que são referidas agressões a pelo menos dois utentes do lar, um deles com Alzheimer, por parte de uma funcionária da instituição. O CM apurou que no lar vive-se "um clima de medo" devido à "atuação agressiva" da referida funcionária.A Segurança Social foi alertada e já efetuou uma inspeção à instituição, que acolhe cerca de 50 idosos. O CM contactou a Administração da Fundação António Silva Leal, em Lisboa, a fim de obter mais esclarecimentos, mas foi informado de que "não são prestadas declarações". A gestão do edifício do Lar Nossa Senhora da Visitação foi entregue à Fundação, através de um protocolo, pela Câmara Municipal de Albufeira, em 1997.