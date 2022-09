O Ministério Público está a investigar a morte de um bebé de três meses no Hospital de Faro, em abril de 2020.



Os pais do bebé avançaram com uma ação judicial no Tribunal Administrativo e fizeram uma queixa no Ministério Público contra o centro hospitalar, acusando-o de homicídio por negligência. O casal constituiu-se como assitente no processo-crime que, segundo dizem em entrevista exclusiva ao CM, parece não ter avançado.









