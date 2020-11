Ministério Público investiga surto de legionella que já matou sete pessoas no Grande Porto

O Ministério Público abriu um inquérito para investigar as causas do surto de legionella que está a afetar os concelhos de Vila do Conde, Matosinhos e Póvoa de Varzim, indicou esta tarde a Procuradoria-Geral Distrital do Porto. O surto já provocou sete mortes.

A decisão foi tomada "tendo em conta as várias mortes já noticiadas como tendo nele a sua origem", indica o comunicado. O inquérito corre termos em Matosinhos.

A vítima mortal mais recente é a de um homem de 74 anos que morreu no Hospital Pedro Hispano, Matosinhos. Esta unidade hospitalar reúne já cinco óbitos relacionados com a legionella. Ali estão internados 18 doentes, dois dos quais na Unidade de Cuidados Intermédios.

Já no Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde estavam hoje internados 16 utentes com a doença dos legionários. Já ali morreram dois dos 25 casos ali diagnosticados.

No Hospital de S. João, Porto, permanecem internados seis doentes, dois dos quais em Cuidados Intensivos.