Ministério Público quer interrogar Ventura por difamação a Mortágua

O Ministério Público pediu ao Parlamento o levantamento da imunidade parlamentar a André Ventura, deputado e presidente do partido de extrema-direita Chega. Em causa um alegado crime de difamação contra Mariana Mortágua, deputada do Bloco de Esquerda. A procuradora quer que seja levantada a imunidade parlamentar para poder constituir arguido e interrogar André Ventura.

Na origem do caso está uma republicação (retweet) na página de Twitter do político de uma mensagem original de uma jornalista espanhola, Cristina Seguí, onde esta afirma que o banqueiro Ricardo Espírito Santo "contratou e pagou em mãos" a Mariana Mortágua, que tinha contas bancárias abertas por instrução de Salgado. Ventura fez acompanhar a republicação com a frase "isto é grave demais!".

De acordo com o pedido encaminhado para o Parlamento pela juiz de instrução criminal, a pedido do Ministério Público, André Ventura está indiciado por difamação, crime com moldura penal até aos dois anos ou multa até 360 dias.

"Isto mostra que a deputada Mariana Mortágua tem muita dificuldade em lidar com o escrutínio público e com a liberdade de expressão. Lá estarei para me defender", reagiu André Ventura ao CM.