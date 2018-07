Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ministério Público tem menos 48 magistrados no Norte

Procuradoria-Geral Distrital do Porto alerta para a "míngua de recursos humanos".

Por Manuel Jorge Bento | 08:30

Os serviços do Ministério Público funcionaram nos primeiros seis meses deste ano, no Norte do País, com menos 48 magistrados, revelou a Procuradoria-Geral Distrital do Porto. O memorando de análise do semestre refere "um sistema colocado sob pressão pela míngua de recursos humanos" e indicadores a degradar-se. "O que era exíguo tornou- -se esquálido com outras vicissitudes", lê-se no documento.



O balanço refere que, no período em questão, cinco magistrados foram jubilados, 27 tiveram baixas de duração superior a 30 dias - algumas a durar todo o período - sete com licenças parentais, dois com as funções suspensas e sete em comissões de serviço que não foram colmatadas por outros colegas.



"Como aspeto preocupante, a tendência de aumento sucessivo de pendências", refere o memorando. Só este ano deram entrada mais de 80 mil inquéritos nas sete comarcas abrangidas - Aveiro, Braga, Bragança, Porto, Porto Este, Viana do Castelo e Vila Real -, mas havia quase 60 mil pendentes, mais de 20 mil pendentes há mais de oito meses e 1894 pendentes antigos.



A taxa de eficiência foi, no entanto "a pior desde que há registo", cifrando-se em 59,4% - comparação entre o número de processos concluídos e o total de casos existentes.



A Procuradoria Distrital refere, no entanto, a "eficácia em julgamento, com taxas de absolvição total muito reduzidas e taxa de resolução positiva, sinal de que o sistema vai lidando com a procura imediata".