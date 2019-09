Ministério quer reduzir dívida dos hospitais ao Instituto Português do Sangue e Transplantação

O Ministério da Saúde anunciou este domingo a criação de um plano de pagamento para reduzir a dívida dos hospitais ao Instituto Português do Sangue e Transplantação (IPST).Segundo o relatório de atividades de 2018 do IPST, a recolha de sangue e o apoio prestado aos doentes candidatos a transplantes tinha sido afetada pela dívida que também criou dificuldades na aquisição de material novo.O IPST explica ainda o atraso no número de procedimentos de aférese (separação de elementos do sangue) com a falta de verbas disponíveis, por existirem " processos de aquisição, nomeadamente reagentes, arrastados no tempo, aguardando fundos disponíveis".Segundo o mesmo relatório, até dezembro do ano passado, a dívida ao IPST era de 83,3 milhões de euros e só este ano já ascende a 75 milhões.A situação motivou o Ministério da Saúde a traçar um plano para reduzir estes números, garantindo a tutela que as dívidas não têm influência no funcionamento do Instituto: "Em termos orçamentais, não existe qualquer constrangimento ao normal funcionamento do IPST."