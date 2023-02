u O Ministério da Educação (ME) enviou esta terça-feira pela primeira vez aos sindicatos de professores uma proposta de decreto-lei com o novo regime de concursos e quer concluir as negociações até sexta-feira. Os sindicatos afirmam que não é possível num prazo tão curto e avisam que o ME está “há cinco meses para apresentar um projeto de diploma (desde 22 de setembro)”.









Ver comentários