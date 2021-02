Ministério recusa ajuda de médicos reformados

Mais de 100 médicos, muitos dos quais já reformados, voluntariaram-se para ajudar a combater a pandemia da Covid-19, em resposta ao “apelo da Ordem dos Médicos para traçar um plano de atividade, que o Ministério da Saúde ignorou”, segundo o cirurgião e pediatra António Gentil Martins.



O médico é o primeiro signatário de uma carta enviada à tutela, ao primeiro-ministro e ao Presidente da República a denunciar a situação. “Os médicos fizeram um juramento hipocrático, que não podem ignorar por mais reformados que estejam”, frisou. “É preciso ajudar as pessoas que tratam os infetados e os doentes não Covid continuam a precisar de médicos e cirurgias. Talvez eu não opere, mas posso ajudar um médico a operar. Aqui não se trata do SNS, mas de ajudar as pessoas”, afirmou ao CM o médico de 90 anos. A lista com o nome dos profissionais foi enviada ao Ministério da Saúde pela Ordem dos Médicos, mas a tutela colocou um conjunto de barreiras administrativas inexplicáveis para o regresso ao ativo, entre as quais “a recusa de trabalho voluntário”. A pediatra Maria do Céu Machado, ex-diretora do Infarmed, é uma das signatárias da carta.

Mais informação sobre a pandemia no site dedicado ao coronavírus Mapa da situação em Portugal e no Mundo. Saiba como colocar e retirar máscara e luvas Aprenda a fazer a sua máscara em casa Cuidados a ter quando recebe uma encomenda em casa. Dúvidas sobre coronavírus respondidas por um médico Em caso de ter sintomas, ligue 808 24 24 24

Ver comentários