Ministra anuncia abertura de 1600 vagas para colocação de médicos recém-especialistas

A ministra da Saúde anunciou esta quarta-feira a abertura de cerca de 1 600 vagas para colocação de médicos recém-especialistas, das quais 50 na especialidade de ginecologia/obstetrícia.

"Está prevista durante o dia de hoje a publicação de um despacho que determina a abertura de cerca de 1 600 vagas para recém-especialistas", no âmbito do concurso de colocação da primeira época de 2022, adiantou Marta Temido.

A ministra falava em conferência de imprensa no Ministério da Saúde, em Lisboa, que serviu para apresentar as medidas do Governo na sequência do encerramento de urgências de ginecologia e obstetrícia de hospitais de vários pontos do país nos últimos dias, por dificuldades em assegurar escalas de médicos.