Ministra da Agricultura afastada de negociações entre as confederações de agricultores e o Governo

A ministra da Agricultura foi afastada das negociações entre as confederações de agricultores e o Governo, apurou o CM.

Os representantes do setor recusam reunir com Maria do Céu Antunes e o diálogo com o gabinete do primeiro-ministro acabou por ser mediado pelo deputado socialista Pedro do Carmo. Tem sido assim nos últimos meses e voltou a repetir-se na manhã desta quarta-feira, quando foi possível chegar a um entendimento entre as partes.

Ainda assim, foi a ministra da Agricultura que, de relações cortadas com os agricultores e umas horas depois, anunciou um pacote de 440 milhões de euros, que reverte os cortes previstos no âmbito do Plano Estratégico da Política Agrícola Comum.



O acordo amenizou os ânimos entre os agricultores, mas não deverá impedir a saída de dezenas de máquinas agrícolas esta quinta-feira, que ameaçam bloquear o acesso a várias estradas e fronteiras.