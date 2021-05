Ministra da Agricultura anuncia apoio excecional de 8 milhões de euros para o setor do vinho

A ministra da Agricultura anunciou esta sexta-feira a abertura de um aviso, a partir de 31 de maio, no valor de oito milhões de euros, uma medida excecional de apoio ao setor do vinho, afetado pela pandemia da covid-19.

"Trata-se de uma medida de apoio temporário e excecional aos agricultores e às pequenas e médias empresas (PME), no continente em concreto, que são particularmente afetados pela pandemia e pela crise provocada pela covid-19,", disse à agência Lusa Maria do Céu Antunes, em Lagoa, no Algarve.

Em declarações à margem da visita ao concurso nacional "Cidades do Vinho -- concurso de vinhos do Algarve", na cidade Lagoa, no distrito de Faro, a ministra indicou que o procedimento que vai ser aberto a 31 de maio possibilitará que "todas as entidades consideradas elegíveis se possam candidatar".