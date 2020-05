Ministra da Agricultura colhe cerejas no Fundão e promete ajuda

A ministra da Agricultura anunciou esta sexta-feira que "o Governo vai estudar a criação de uma linha de crédito bonificada para ajudar os produtores de cereja do Fundão a fazer face aos prejuízos provocados pelo mau tempo".Maria do Céu Albuquerque visitou um pomar e duas estruturas de embalamento de cereja no concelho e constatou os estragos provocados na fruta pelas condições climatéricas adversas."A campanha da cereja deste ano vai ter quebras de produção de mais de 70 por cento, o que representa um prejuízo direto de cerca de 10 milhões de euros", adiantou Paulo Fernandes, presidente da autarquia fundanense."Nem somos muito de pedir, mas precisamos mesmo de apoio porque, sozinhos, não conseguimos dar a volta à situação", adiantou.