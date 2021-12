Ministra da Agricultura visita maior exploração de borregos da Europa certificada em bem-estar animal

A ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, visitou na passada segunda-feira o Município de Sousel com passagens pelo Salão Nobre e nas instalações da empresa Pasto Alentejano, a maior exploração de borregos da Europa certificada em bem-estar animal.Maria do Céu Antunes apontou como objetivo um maior investimento estatal no setor ovino para criar uma agricultura mais competitiva e projetar o nível de exportações nacionais e internacionais.A ministra promete várias medidas para incentivar a fixação de jovens agricultores nos territórios do Interior, de forma a aumentar a produtividade e a inovação no setor.Maria do Céu Antunes visitou a unidade de produção Pasto Alentejano, um dos maiores empregadores do município, que prevê, no início de 2022, investir oito milhões de euros para sustentar a entrada no mercado israelita, que se traduzirá ainda numa adição de 50 novos postos de trabalho.