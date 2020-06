Ministra da Justiça admite falhas no regresso dos tribunais

Os tribunais voltaram esta quarta-feira a abrir portas para julgamentos e outras diligências processuais presenciais em processos normais, mas a ministra da Justiça admitiu que as condições não são perfeitas e que haverá um processo de adaptação gradual."O Governo não afirma que esteja tudo bem, diz que estão criadas as condições para se poder funcionar e que essas condições serão apuradas à medida que forem identificadas outras necessidades de intervenção", disse Francisca Van Dunem em visita ao Tribunal de Loures.A Associação Sindical dos Juízes Portugueses aconselhou os magistrados a recusarem julgamentos em salas de audiência sem arejamento.A ministra desvalorizou, lembrando que o Governo cumpre as regras definidas pela Direção-Geral da Saúde e garantiu que 91,7% das salas de audiência estão em condições.Na visita ao Tribunal de Loures, a ministra garantiu que "estão criadas as condições sanitárias necessárias à tranquilização de todos" os que trabalham e passam por aquele espaço."A minha presença visa assinalar a retoma à normalidade da atividade dos tribunais, que era muito ansiada por magistrados, oficiais de justiça e profissionais forenses", afirmou.A ministra defendeu os polémicos separadores colocados nas secretarias dos tribunais, afirmando que os furos são para ouvir melhor, e como estão de lado, não há risco de contágio.No Tribunal de Loures há desinfetante à entrada e é mantido um intervalo de duas ou três cadeiras entre cada pessoa.O Ministério da Justiça diz que gastou 600 mil euros em equipamentos de proteção individual: 340 mil máscaras, 11 071 viseiras, 96 540 pares de luvas, 276 termómetros e 785 separadores acrílicos.Em serviços de limpeza, está prevista uma despesa anual de cinco milhões de euros.O Ministério da Justiça realizou um levantamento das salas de audiência com condições para receber julgamentos.Segundo a ministra, num universo de 315 tribunais judiciais, existem 824 salas de audiências, tendo 757 (91,7%) sido consideradas aptas de acordo com as novas regras.