Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ministra da Justiça garante verba para PJ no Orçamento de Estado

Há folga superior a 20 milhões de euros.

Por João Saramago | 08:48

A ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, garantiu ontem que a proposta do Orçamento do Estado para 2019 "permite acomodar novas entradas na Polícia Judiciária". A dúvida resultou de estarem inscritos para despesa de pessoal 103 milhões de euros para o próximo ano, verba inferior aos 104,3 milhões estipulados no Orçamento deste ano.



A redução acaba por ser anulada pelo total que é executado. Francisca Van Dunem recordou que "em 2017 a verba para despesa de pessoal foi de 103,5 milhões de euros, mas o executado foi de 79,8 milhões. Este ano ficaram definidos 104,3 milhões de euros mas serão executados até dezembro 80,7 milhões". A folga de 20 milhões é compatível com a entrada de 168 inspetores – 120 estão em formação e 48 em reserva de recrutamento. No próximo ano será também lançado concurso para a integração de mais elementos na PJ.



Na audição no Parlamento, a titular da pasta da Justiça adiantou que a lei orgânica e a carreira profissional dos funcionários do Instituto dos Registos e Notariado está agendada para o Conselho de Ministros, esta quinta-feira.



Perante a vigília dos funcionários judiciais frente ao Parlamento, a ministra disse que as negociações serão retomadas no dia 22. Na audição foi ainda referido que há 40 mil pedidos de nacionalidade pendentes. Os casos mais complicados são na Venezuela e no Brasil.