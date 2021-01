A ministra da Justiça clarificou ontem pela primeira vez o caso do procurador ao Parlamento Europeu, mas as suas explicações não convenceram todos os eurodeputados. A eurodeputada holandesa Sophia in ‘t Veld foi uma delas: insatisfeita com os esclarecimentos, exigiu o acesso a todos os documentos do processo e ameaçou ainda recorrer aos tribunais para os conseguir.