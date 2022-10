Ministra da Justiça refere que não faltou papel e tribunais podem fazer compras individuais

A ministra da Justiça insistiu esta quinta-feira que não faltou papel nos tribunais e que se verificou apenas uma baixa de 'stocks', e sublinhou que, apesar da prática de compras centralizadas, foi dada autorização às comarcas para compras individuais.

"Não faltou papel, os 'stocks' é que estiveram mais em baixo", repetiu esta quinta-feira por várias vezes a ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro, à margem da abertura do congresso do Conselho Superior da Magistratura (CSM), que decorre até sexta-feira em Vila Nova de Gaia, comentando as notícias que dão conta de falta de papel para impressão de diligências e processos nos tribunais.

As declarações da ministra aconteceram já depois de o Ministério da Justiça ter emitido ao final da noite de quarta-feira um comunicado a reiterar a mesma ideia.