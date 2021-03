Dia 1 de abril decisivo para continuar plano de desconfinamento, afirma ministra da Presidência

Ao minuto Atualizado a 26 de mar de 2021 | 11:44

11:22 | 26/03 Marta Quaresma Ferreira Previstas várias fases de testagem na escolas portuguesas Estão previstas várias fases de testagem na escolas portuguesas, nomeadamente no ensino superior e, eventualmente, noutros setores.



Nos apoios às empresas, mantém-se o pagamento a 100% a trabalhadores em layoff. Estão previstas várias fases de testagem na escolas portuguesas, nomeadamente no ensino superior e, eventualmente, noutros setores.De acordo com o diploma publicado pelo Conslho de Ministros, o teletrabalho é recomendado sempre que possível, depois de ter sido alargado até ao final do ano o desfasamento de horários de trabalho. Nos apoios às empresas, mantém-se o pagamento a 100% a trabalhadores em layoff.

11:15 | 26/03 Marta Quaresma Ferreira Ritmo de vacinação está a ser realizado "à medida que as vacinas estão disponíveis" A ministra refere que o ritmo de vacinação está a ser realizado "à medida que as vacinas estão disponíveis". Portugal atingiu esta sexta-feira A ministra refere que o ritmo de vacinação está a ser realizado "à medida que as vacinas estão disponíveis". Portugal atingiu esta sexta-feira um milhão de pessoas vacinadas com a primeira dose da vacina da Covid-19 e cerca de 500 mil com as duas doses.

11:07 | 26/03 Marta Quaresma Ferreira Ministra da Presidência: "As escolas serão uma prioridade" A ministra assegurou que o Governo usará apoios, se necessário.



"As escolas serão uma prioridade, pelo que não é pelas escolas que se iniciará qualquer plano de aceleração ou desaceleração do confinamento", frisa.





11:03 | 26/03 Marta Quaresma Ferreira Governo tem procurado "as melhores soluções jurídicas" A Ministra da Presidência relembra que o Governo tem procurado "as melhores soluções jurídicas" para as medidas das diferentes fases da pandemia e sublinha que "é preciso um quadro jurídico para as medidas". Neste momento o quadro é o "Estado de Emergência", sublinha.

10:55 | 26/03 Marta Quaresma Ferreira 1 de abril decisivo para continuar plano de desconfinamento O próximo dia 1 de abril será decisivo para o Governo decidir sobre a continuidado do plano de desconfinamento.



"O Governo hoje decidiu de forma eletrónica prorrogar o atual decreto até 05 de abril e decidir apenas quais são as regras a partir de 05 de abril no próximo dia 01 de abril, na próxima quinta-feira. Significa que vamos decidir com base em dados mais atuais e mais próximos da realidade nesse dia. Esta é uma decisão de cautela e de alerta quanto às condições que temos de garantir para poder prosseguir o plano de desconfinamento", afirmou a ministra da Presidência.



"Estamos a definir medidas que nos locais que haja mais casos possa haver mais testes para haver massificação da testagem", afirma Mariana Vieira da Silva, revelando que a Task Force está a definir regras para essa testagem.



"Quando ultrapassarmos as linhas (verdes) poderemos reavaliar", acrescenta.

10:53 | 26/03 Marta Quaresma Ferreira Índice de transmissibilidade nos 0.81 A Ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, começa por referir que o índice de transmissibilidade se encontra atualmente nos 0.81, referindo que "as regras que viveremos até 5 de abril são as mesmas que vivemos agora".



"Precisamos de ter atenção ao gráfico porque são esses dados que vão indicar se podemos manter as medidas de desconfinamento", relembra a ministra.



A Ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, anuncia esta sexta-feira as medidas anunciadas no Conselho de Ministros.Recorde-se que o Estado de Emergência foi esta quinta-feira renovado no Parlamento até ao próximo dia 15 de abril.