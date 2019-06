Ministra da Saúde admite necessidade de um novo hospital para a região do Oeste

A ministra da Saúde, Marta Temido, admitiu esta quarta-feira a necessidade de construir um novo hospital para a região do Oeste, mas só depois de identificar o perfil e encontrar financiamento para a futura unidade.

A construção de um novo hospital para a região do Oeste "é uma necessidade identificada", admitiu a ministra da Saúde, na Benedita, no concelho de Alcobaça, defendendo a necessidade de avançar com a identificação do "perfil" e da "carteira de serviços" que a nova unidade deverá ter.

Será em função "dessa carteira de serviços, dessas valências e dessas especialidades" que a ministra entende que deverá ser trabalhado "o programa funcional" que dará ao Governo "uma estimativa de custos" que permita "encontrar formas de financiamento".