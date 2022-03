A ministra da Saúde admitiu este domingo “eventual sexta vaga” de Covid-19 em Portugal e disse ser necessário manter a “prudência”. “O número de óbitos por milhão de habitantes a 14 dias está acima do que gostaríamos”, disse Marta Temido, não se comprometendo com o fim das restrições em vigor.









Entretanto, a Alemanha aprovou o levantamento da maioria das restrições, incluindo o uso de máscaras, que deixa de ser obrigatório na generalidade dos locais, mas continua a ser imposto nos transportes públicos. No Reino Unido, a quarta dose da vacina está disponível a partir desta segunda-feira para maiores de 75 anos residentes em lares e grupos vulneráveis.

Um paciente do Curry Cabral, em Lisboa, recebeu na sexta-feira um rim doado a um utente do Hospital de Santo António, enquanto ao doente do Porto foi implantado o órgão colhido na capital, revelou um dos responsáveis pelas intervenções. Em causa está uma prática chamada “doação renal cruzada”. Em Lisboa, o caso junta um pai que necessitava de um rim e uma filha disposta a doar, mas os dois não eram compatíveis. Já no Porto, o marido receberia o rim da mulher, mas esta teve igual diagnóstico no que diz respeito à compatibilidade. Os transplantes, simultâneos, foram possíveis graças ao Programa Nacional de Doação Renal Cruzada.