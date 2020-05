Ministra da Saúde alerta que sucesso do desconfinamento depende do comportamento dos portugueses

O sucesso do plano de desconfinamento depende do comportamento de todos os portugueses, alertou a ministra da Saúde, assinalando o Dia do Trabalhador com um agradecimento a todos os que garantiram o funcionamento do país durante estado de emergência.

"O país está mais pronto agora e precisa de iniciar a reativação faseada da sua vida económica, da sua vida social. Esse sucesso continua a depender, essencialmente, de nós", afirmou Marta Temido, na conferência de imprensa diária de atualização de informação sobre a pandemia da covid-19.

Assinalando o Dia do Trabalhador, a ministra da Saúde deixou "uma especial referência ao esforço de todos aqueles que garantiram o funcionamento do país nesta fase, particularmente difícil e dura, desde logo os profissionais de saúde".

Além da mensagem de reconhecimento pelo trabalho prestado durante o estado de emergência devido à covid-19, Marta Temido destacou a preparação das condições sanitárias para que aqueles que vão regressar ao seu local de trabalho o façam "com a maior segurança e tranquilidade possíveis".

"Competindo-nos a todos, também, não os colocar em riscos adicionais pelo nosso comportamento individual" disse a ministra, apelando ao dever cívico de recolhimento e "ao cumprimento das regras que, para cada área, vão sendo definidas, divulgadas e aplicadas".