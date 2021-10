Governo aprova três diplomas com impacto na Saúde, Trabalho e Cultura. Saiba tudo aqui

Ao minuto Atualizado a 21 de out de 2021 | 20:20

20:19 | 21/10 Mariana Vieira da Silva sublinhou que medidas apresentadas são "aproximações" para o debate com os partidos Mariana Vieira da Silva sublinhou esta quarta-feira que as medidas apresentadas em Conselho de Ministros são "aproximações" para o debate com os partidos acerca do Orçamento de Estado.



A ministra explicou que o estatuto do SNS ainda se encontra sem estimativa financeira dos reforços previstos. Ainda assim, estes dizem respeito à reorganização do sistema, melhor capacidade de gestão do SNS e participação dos cidadãos no processo de avaliação.



O aumento remuneratório e as horas extraordinárias vão ser também discutidos com negociação sindical.



"Não temos nada previsto pelos próximos passos, de alargamento do estatuto a outros profissionais para além dos médicos", concluiu Mariana Vieira da Silva.

20:11 | 21/10 Marta Temido alerta que "a pandemia não acabou" Ministra da saúde, Marta Temido, abordou a nova variante de Covid-19 e revelou que segundo o INSA estas sub-linhagens da variante Delta encontradas, tem suscitado interesse da comunidade científica com aumento de casos no Reino Unido.



Encontram-se duas sub-linhagens em avaliação. Ainda assim, Marta Temido alerta que face à faixa de vacinação, "sabemos que estamos protegidos", mas a manutenção das medidas de saúde pública é melhor forma de proteção.



Em declarações aos jornalistas, foi apelado aos mais de 65 anos para receberem vacina gripe e reforço da Covid-19.



"A pandemia não acabou, temos que manter o estado de atenção", concluiu.

20:08 | 21/10 "60% dos jovens têm contratos não permanentes", revela Ana Mendes Godinho A ministra Ana Mendes Godinho diz que 60% dos jovens tem contratos não permanentes.



Os contratos públicos com o estado de mais de 12 meses, passam a ser efetivos.



Em relação à medida dos contratos públicos celebrados pelo estado abrange as várias entidades, incluindo empresariais, refere-se a novos contratos celebrados, para garantir estabilidade do próprio sistema.



Empresas devem garantir contratação permanente. Caso contrato tenha duração inferior a 12 meses, devem ter pelo menos a duração desse mesmo contrato.



A ministra explica ainda que se aprovou o mecanismo de condicionalismo de acesso a fundos nacionais e europeus e de requisito de participação em contratos ppúblicos mediante o cumprimento das normas laborais.



Ana Mendes Godinho avança que as 70 medidas discutidas em sede de concertação social vão seguir os seus termos e ser discutida e aprovadas em sede parlamentar.



"Não há retroatividade nas formas de cálculo", avisa também a ministra do trabalho.





20:01 | 21/10 Profissionais da Cultura passam a ter regime de proteção social e desempregados do setor vão ter apoio A ministra da Cultura salientou esta quinta-feira que Portugal está no grupo de países da Europa que tem este regime especial para os profissionais do setor - o Estatuto dos profissionais da cultura.



"Foi feito um longo e muito participado trabalho, com todas as entidades representativas, em mais de 80 reuniões e 70 propostas", mas Graça Fonseca salienta que "o trabalho não acaba aqui, vai continuar".



A ministra avança que este estatuto não é mera revisão dos contratos de trabalho, aprovado em 2008, é novo enquadramento jurídico para trabalho no setor da Cultura.



Todos os profissionais em regime de prestação de trabalho vão ter regime especial de proteção social e desempregados do setor vão ter apoio.



Existem, contudo, três partes fundamentais: registo dos profissionais do setor, regime contratual de prestação de trabalho e novo regime especial de proteção social.



A ministra da Cultura disse ainda que a pandemia de Covid-19 ensinou que é necessário "investir e proteger os profissionais da Cultura".



Um dos grandes objetivos é combater os falsos recidos verdes, e passará a existir uma fiscalização reforçada.



O subsídio de entre 400 e 1027 euros para os profissionais da Cultura terá regras: o profissional passa a ter apoio no máximo de seis meses no caso da suspensão da atividade cultural, quando está um mes sem atividade.



Graça Fonseca fala num dia "histórico" para a cultura.













19:46 | 21/10 Aprovado pacote de medidas para garantir trabalho digno aos portugueses, diz Ministra do trabalho A ministra do trabalho, Ana Mendes Godinho, disse esta quinta-feira que ministros aprovaram o pacote de medidas legislativas sobre o trabalho digno.



Estas medidas consistem no combate à precariedade, conciliação da vida profissional e pessoal, e integração na economia digital (faltou-me uma área), combate ao recurso abusivo ao trabalho temporário é um dos objetivos



Outro exemplo é integração dos trabalhadores na empresa utilizadora quando foi cedido por empresa de trabalho temporário.



Ficou ainda aprovado o alargamento da contratação coletiva e o alargamento de apoios à contratação para serviços publicos. Majoração dos valores das licenças de paternidade/maternidade para que sejam gozadas de forma partilhada e criminalização do contrato de trabalho não declarado.



Ana Mendes Godinho destacou ainda que se acaba, na contratação de novos trabalhadore e estagiários se acaba com a possibilidade de os estagiários receberem sempre menos do que os trabalhadores. Ainda assim, trabalhadores estudantes podem manter trabalho, bolsas e abono de família.



Para os cuidadores informais existirá a criação de uma licença de 65 dias. Em relação ao desincentivo ao trabalho não permanente não identificado, aumenta a compensação pela cessação dos contratos a termo, passa a ser 24 dias por ano.



Relativamente aos contratos públicos de mais de 12 meses, decidiu-se que os prestadores de serviços devem celebrar contratos de trabalho permanentes com os trabalhadores afetos a essas funções.



Foi também alargado o tratamento mais favorável ao teletrabalho, para salvaguarda dos trabalhadores que se encontrem neste regime.

19:44 | 21/10 Novo estatuto do SNS ficará em consulta pública, diz Marta Temido Marta Temido salientou que o acréscimo remuneratório ou horários ainda estão em discussão com os parceiros e poderão ser aprovados mediante negociação com os sindicatos.



Os médicos ficam ainda com o limite de um horário noutra entidade prestadora que não o SNS, explica Marta Temido, adiantando que esse limite será ainda discutido



O novo estatuto do SNS ficará em consulta pública e uma das novidades é a participação dos representantes dos trabalhadores (um vogal) nas entidades hospitalares.



A ministra da Saúde diz esperar que o novo estatuto entre em vigor com a aprovação do Orçamento de Estado.



O reforço do SNS está previsto no OE2022 e Marta Temido refere que existe um prazo de 130 dias para a entrada em vigor do Estatuto Profissional de Saúde para definir formas de nomeação e organização das direções e estrutura.



19:40 | 21/10 Serviço Nacional de Saúde passa a ser dirigido a nível central por uma direção executiva A ministra da Saúde, Marta Temido, disse esta quinta-feira que o SNS passará a ser dirigido a nível central por uma direção executiva.



A ministra disse ainda que cabe às Direções regionais coordenar, e permitir a articulação regional do SNS.



Marta Temido destaca também a dedicação plena, enquanto regime de aplicação progressiva, que se inicia nos trabalhadores médios do SNS, em base voluntária para uns e obrigatória para outros.

O Governo revela esta tarde as conclusões do Conselho de Ministros desta quinta-feira. Em cima da mesa estão temas como a aprovação da agenda para o "trabalho digno" e o novo estatuto do SNS.