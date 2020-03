Ministra da Saúde anuncia reforço da Linha de Saúde 24 até sexta-feira

A Ministra da Saúde, Marta Temido, anunciou esta quarta-feira que a Linha de Saúde 24 vai ser reforçada esta sexta-feira com mais 81 enfermeiros para apoiar as equipas devido ao surto de coronavírus. A ministra confirmou também que existem novos casos confirmados, sem divulgar quantos.



"Ainda esta sexta-feira, a [operadora] Altice reforçará o número de enfermeiros disponíveis para o atendimento [81]", avançou a ministra.



Marta Temido está a ser ouvida esta quarta-feira na Comissão de Saúde na Assembleia da República. Quando questionada sobre o funcionamento e o reforço do SNS24 nos últimos dias perante o surto de coronavírus, a ministra afirmou que as equipas estão a ser reforçadas, num momento em que o surto evolui rapidamente no país. "A dinâmica da situação está a ser muito rápida", admitiu Marta Temido.



Outras medidas anunciadas pela ministra passam pelo possível apoio psicológico através do SNS24 e a possibilidade da abertura de outro centro de atendimento de chamadas noutro ponto do país.



A diretora-geral de Saúde admitiu esta terça-feira no parlamento que a linha Saúde 24 atingiu "picos nunca esperados" de procura, mas adiantou que capacidade de atendimento de chamadas em simultâneo mais do que duplicou nos últimos dias.



Até ao momento existem 41 casos confirmados em Portugal.