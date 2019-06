Ministra da Saúde assume necessidade de reforçar os meios do INEM

A ministra da Saúde disse esta segunda-feira que o Governo tem noção de que é necessário reforçar os meios do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), estando a trabalhar nesse sentido.Falando à margem do terceiro aniversário da primeira unidade de cuidados continuados para crianças com doenças crónicas na Península Ibérica -- Kastelo, em Matosinhos, distrito do Porto, e depois de questionada pelos jornalistas sobre a falta de meios no INEM, Marta Temido assumiu essa carência, lembrando estar em curso um pedido de contratação de mais técnicos de emergência pré-hospitalar."Estamos empenhados em reforçar os meios, aliás temos nessa área uma nova carreira", referiu.A titular da pasta da Saúde salientou, contudo, que não basta dizer que o INEM vai ter mais meios, sendo também importante investir na formação dos técnicos.