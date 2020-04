Ministra da Saúde avisa: “Nada voltará a ser como antes”

A ministra da Saúde admitiu, este domingo, que as medidas de isolamento, em particular dos idosos, poderão prolongar-se até final do ano.

No dia em que Portugal ultrapassou a barreira dos 500 mortos, tendo sido atingidos os 504 óbitos entre mais de 16 mil infetados, a ministra da Saúde disse que "a expectativa de regressar à normalidade vai ter de ser sempre temperada até à descoberta da vacina por medidas de restrição, de contenção e de prevenção".

"Nada nos próximos tempos - se é que alguma vez - vai ser como antes, e temos de saber viver com isso e de nos adaptar", explicou a ministra, não afastando a possibilidade de manter os idosos em isolamento social até final do ano, tal como admitiu a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. "Se essa for a recomendação mais adequada, pois claro que a acompanharemos", referiu.



Marta Temido sublinhou ainda que "houve países que optaram por visões muito radicais, ou deixar tudo aberto ou fechar tudo, sem terem bons resultados". A vigilância e a introdução de medidas corretivas são a melhor alternativa, defendeu. Para os próximos dias, está também prevista a introdução de normas referentes ao uso de equipamento de proteção pessoal, como máscaras.

A ministra referiu que quarta-feira haverá nova reunião com cientistas, outros especialistas e representantes do mundo político, incluindo o Presidente da República e o primeiro-ministro, para serem definidas prioridades.