Ministra da Saúde confirma que confinamento se vai manter até ao final de fevereiro

A ministra da Saúde, Marta Temido, confirmou esta terça-feira que o confinamento se vai manter até ao final de fevereiro, mas peritos apontam para final de matço. A informação é avançada no final da reunião do Governo com os especialistas.Segundo Marta Temido, o confinamento tem tido um impacto positivo para baixar o número de casos de Covid-19 em Portugal e confirmou que se vai estender até ao final de fevereiro e acrescenta que a análise dos peritos, para que o país consiga diminuir a taxa de incidência da doemça e o número de doentes em cuidados intensivos, sugere que é necessário "prolongar o confinamento por mais tempo". Os peritos apontaram na reunião para um confinamento de 60 dias, isto significa até ao final de março."Temos uma situação epidemiologica que é de um elevado de numero de novos casos" e precisamos de continuar a trabalhar para baixar os números, explica a ministra da Saúde. Marta Temido informa que o confinamento "teve impacto" nas previsões do Instituto Ricardo Jorge.Marta Temido garante o número de vacinas contratadas é superior do que aquele que está a chegar."Já havia condições para o que fazer com as quantidades remanescentes das vacinas", diz Marta Temido e reforça que há regras específicas para que não seja feita uma utilização indevida do fármaco.