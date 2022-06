A crise nas Urgências hospitalares rebentou, na semana passada, quando a ministra da Saúde estava de férias. Marta Temido, que habitualmente escolhe a praia Verde, em Castro Marim, para passar os dias, recebeu então ordem do primeiro-ministro para regressar a Lisboa, segundo o ‘Nascer do Sol’.A governante foi chamada por Costa para liderar a resposta do executivo ao fecho de serviços, que começou a ganhar expressão no passado dia 8, com a morte de uma bebé, no Hospital das Caldas. A unidade tinha a Urgência obstétrica fechada, por falta de médicos para completar a escala.procurou obter uma reação do gabinete da governante, sem sucesso.