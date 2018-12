Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ministra da Saúde diz que "algo não vai bem" sobre demissões no Hospital da Estefânia

Marta Temido diz ter apenas "informações que me vão chegando" sobre o caso.

Por Lusa | 12:04

A ministra da Saúde disse esta quarta-feira que vai acompanhar a situação dos pedidos de demissões de responsáveis clínicos no hospital Dona Estefânia, em Lisboa, mas sem adiantar pormenores.



Na comissão parlamentar de Saúde, a ministra Marta Temido foi questionada sobre o pedido de demissão dos chefes de equipa de urgência do hospital pediátrico Dona Estefânia e indicou não ter muita informação, mas adiantou que acompanhará a situação.



"Apenas tenho informações que me vão chegando", afirmou.



A ministra disse ainda que as demissões de responsáveis hospitalares podem ser vistas de duas formas: "ou como sinais de que algo não vai bem ou como formas de descredibilizar o sistema".



"Prefiro sempre encará-las como sinais de que algo não vai bem e que é preciso melhorar", disse aos deputados.



Os chefes de equipa de urgência do hospital D. Estefânia apresentaram hoje a sua demissão à administração, considerando que houve "quebra do compromisso" da instituição em contratar mais médicos.



O anúncio, feito hoje, refere que os médicos consideram que a situação "é insustentável".



A demissão foi apresentada por todos os chefes de equipa e coordenadores daquele serviço, num total de 10.