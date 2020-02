Ministra da Saúde diz que "estão a ser feitos todos esforços para garantir a melhor resposta" em caso de surto de coronavírus

A ministra da Saúde disse esta quarta-feira que estão a ser feitos todos os esforços para garantir a melhor resposta em caso de surto de coronavírus, afastando para já a ideia de restringir as entradas em território nacional.

Marta Temido, que falava à margem de uma visita à Unidade Local de Saúde do Nordeste, que integra três unidades hospitalares e 14 centros de saúde, garantiu que a Direção-Geral de Saúde (DGS) está acompanhar o desenvolvimento epidemiológico do surto, transpondo para o país as medidas que são recomendadas.

"Temos confiança no trabalho que estamos a fazer, no envolvimento de todos os profissionais de saúde, em especial da saúde pública, para pudermos garantir a resposta que os portugueses estão à espera. Fazemos todos esforços no sentido de ter a melhor resposta", afirmou a governante, sublinhando a importância do trabalho de articulação e coordenação "com preocupação máxima", mas "sem alarmismos".