Ministra da Saúde “não dormirá tranquila” sem obras na ala pediátrica do S. João

Marta Temido não avançou qualquer data para início da empreitada no Porto.

Por Francisca Genésio | 01:30

A ministra da Saúde, Marta Temido, disse esta terça-feira no debate da proposta de Orçamento do Estado para 2019 da área da Saúde que não "dormirá tranquila" enquanto o problema da nova ala pediátrica do Centro Hospitalar Universitário de São João, no Porto, não estiver resolvido.



Apesar de mostrar preocupação, Marta Temido não avançou qualquer data para o início da empreitada. "Não é possível lançar um procedimento concursal sem ter a revisão do projeto", justificou, sublinhando que a mesma está a ser feita por parte da administração da unidade hospitalar e que o projeto revisto lhe chegará às mãos "até ao dia 31 de janeiro do próximo ano".



O tema foi lançado pelo deputado social-democrata Ricardo Batista Leite, que criticou a falta de "respostas concretas e de prazos" por parte do Ministério da Saúde. Marta Temido garantiu que o Governo está a estudar uma "solução ágil", como alternativa ao lançamento de um concurso público internacional que tem a duração aproximada de um ano.



A ministra da Saúde assegurou, no entanto, que não será feito qualquer "ajuste direto" para a construção, uma vez que este representa "uma tecnicalidade jurídica que não é permitida". "Queremos uma solução rápida, mas não uma que seja pior a emenda do que o soneto", alertou.



Sobre o facto de as obras no ‘Joãozinho’ não constarem no Orçamento do Estado para 2019, a titular da pasta da Saúde explicou que "estão contempladas no do ano passado" e que o Centro Hospitalar Universitário de São João "mantém a verba nas suas contas desde a transferência".



Governo quer acabar com as dívidas em 2019

O Governo prevê que a dívida dos hospitais a fornecedores ronde os "400 e 450 milhões de euros" no final deste ano. De acordo com o secretário de Estado Adjunto da Saúde, Francisco Ramos, o valor deverá ser eliminado ao longo do próximo ano.



No final de setembro, a dívida dos hospitais era de 859 milhões de euros.



Barcelos oferece galos a políticos

A Câmara de Barcelos ofereceu galos em cerâmica a ministros e deputados. Os objetos têm na base a frase: "Pela construção do novo hospital." O objetivo é sensibilizar para a necessidade de incluir a obra no Orçamento do Estado para 2019.



PORMENORES

CDS está preocupado

O CDS disse estar preocupado com o facto de Marta Temido ter aceitado governar durante um ano com um orçamento que não negociou. A ministra da Saúde disse estar confortável com o orçamento de 10 922 milhões - mais 5% do que o de 2018.



Mais profissionais

Marta Temido revelou que quer "mais profissionais no Serviço Nacional de Saúde" e que a carreira dos enfermeiros e dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica é uma prioridade.