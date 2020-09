Ministra da Saúde quer ano letivo sem interrupções

A ministra da Saúde garante que está a ser preparado um documento “com regras mais específicas” para as escolas, sendo o “princípio geral” que as atividades escolares e letivas sejam “interrompidas o mínimo possível”.Na conferência de imprensa de atualização dos dados da Covid-19 em Portugal, Marta Temido prometeu dar “respostas muito práticas” às preocupações de pais, professores e funcionários das escolas, mas acrescentou que estas vão seguir as normas da Organização Mundial de Saúde , que quer evitar encerramentos. “As nossas preocupações devem ser em primeira mão com a segurança das crianças e da comunidade educativa e em segunda mão com o controlo da transmissão e da infeção”, afirmou a governante.