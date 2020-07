Ministra da Saúde reafirma que SNS continua com capacidade de resposta

A ministra da Saúde, Marta Temido, reiterou hoje que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) continua com capacidade de resposta à pandemia de covid-19, nomeadamente na região de Lisboa e Vale do Tejo.

"Quero deixar bem claro: o Serviço Nacional de Saúde continua a responder nesta que foi uma semana difícil de luta contra a pandemia", afirmou Marta Temido, durante a conferência de imprensa regular para atualizar a informação relativa à pandemia de covid-19.

De acordo com a governante, Portugal tem 495 camas de enfermaria com doentes covid-19, das quais 72 de cuidados intensivos.

Segundo Marta Temido, 365 camas de enfermaria e 60 camas de cuidados intensivos estão ocupadas por doentes com covid-19 em Lisboa e Vale do Tejo.

"Lisboa e Vale do Tejo tem 6.100 camas e 272 de cuidados intensivos", salientou a ministra.

Durante a conferência de imprensa, Marta Temido realçou que as equipas multidisciplinares criadas no âmbito do combate à pandemia de covid-19 em Lisboa e Vale do Tejo realizaram 1.100 contactos e visitas domiciliárias, numa região que conta com cerca de dez mil pessoas em vigilância pela saúde familiar.

De acordo com a governante, os números de novos casos "não são" os que o Governo gostaria de ter, considerando que a situação epidemiológica do país continua marcada "pela força do impacto em Lisboa e Vale do Tejo, mais concretamente na Área Metropolitana de Lisboa".

Portugal regista hoje mais 11 mortos devido à doença covid-19 do que na quinta-feira e mais 374 infetados, dos quais 300 na Região de Lisboa e Vale do Tejo, divulgou a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Segundo o boletim epidemiológico diário da DGS, o número de mortos relacionados com esta doença respiratória infecciosa totalizou hoje 1.598, enquanto os casos de infeção confirmados desde o início da pandemia no país somam 43.156.